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Settlement Agreement, slittamento a fine luglio ipotesi concreta. Conti saluta la Roma dopo 53 anni

Il mancato rispetto del Settlement Agreement da parte della Roma non preoccupa, e non solo perché i Friedkin erano disposti a pagare la multa (di 10-15 milioni). Il club infatti un paio di settimane fa è venuto a conoscenza della concreta possibilità di poter rinviare il discorso a fine luglio. L'Uefa è intenzionata a dare la possibilità a tutte le squadre attenzionate (tra cui il Marsiglia) di usufruire di una proroga visto che il Mondiale rappresenta un ostacolo - anche fisico - alla chiusura delle trattative. Ma la giornata odierna è stata significativa in casa Roma: dopo il pranzo con Falcao e Lino Banfi (presente anche il direttore sportivo D'Amico), Bruno Conti ha infatti varcato i cancelli di Trigoria per l'ultima volta dopo 53 anni. Giocatore, allenatore, dirigente e responsabile del settore giovanile. Marazico ha salutato il club giallorosso alla scadenza del contratto per dedicarsi alla famiglia. Sui social l'addio della Roma e il commovente messaggio del figlio Daniele, oltre al 'cuore' di De Rossi.

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