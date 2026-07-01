Inizia luglio, è terminato il periodo in cui imperavano plusvalenze e necessità di bilancio. E quindi ora ci si aspetta colpi in entrata in casa Roma. Nelle prossime ore è previsto un vertice tra Gasperini, D'Amico e Friedkin. Oltre alla priorità Greenwood sono altri i ruoli da ricoprire e gli esuberi da piazzare. Segui in tempo reale tutte le notizie di mercato sulla Roma.

10,50 - Mathys Tel resta tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare la fascia offensiva sinistra. Gasperini ha chiesto anche un nuovo esterno d’attacco oltre a Greenwood, mentre Crysencio Summerville è diventato inavvicinabile per il costo salito nelle ultime settimane.

10,30 - Spunta un retroscena di mercato. Come riportato da il Corriere della Sera, la Juve aveva provato anche uno scambio per arrivare a Svilarche avrebbe portato nella capitale un vecchio pupillo di Gian Piero Gasperini, ovvero Teun Koopmeiners

9,40 - Come riportato da TuttomercatoWeb, la Roma ha fatto un sondaggio per valutare eventuali costi e fattibilità dell'acquisto di Sebastiano Esposito nel ruolo di vice Malen. Il Cagliari ha riscattato Esposito dall'Inter per 4 milioni più il 40% della futura rivendita in favore dei nerazzurri, e difficilmente si priverebbe del suo attaccante per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro

9,15 - La Roma ha deciso di non cedere nessun big e da oggi partirà il calciomercato in entrata. Secondo quanto riportato da Sky Sport molto probabilmente ci sarà un confronto in queste tra Gasperini, Ryan Friedkin e D'Amico per stabilire il piano per il mercato e il budget da stanziare.

ORE 9 - Rischia di saltare all'ultimo minuto la cessione di Alessandro Romano. Il centrocampista che aveva svolto le visite mediche col Cagliari, ma ci sono stati dei problemi sulla formula del trasferimento, secondo quanto appreso dalla redazione di Forzaroma.info. La Roma non ha accettato determinate condizioni imposte dai sardi e ha deciso di bloccare il centrocampista per il quale aveva già concesso uno sconto. La trattativa sarebbe dovuta concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni più 1,5 di bonus ma non è mai stata definita al 100%. Romano in caso di fumata nera verrà convocato per il ritiro e rimane sul mercato e non porterà nessuna plusvalenza da poter registrare nel vecchio bilancio. Su di lui c'è il Palermo oltre al Sassuolo