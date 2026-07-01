Bruno Conti ha salutato Trigoria dopo 53 anni passati con i colori giallorossi tra calcio giocato e come responsabile del settore giovanile. Oggi nel centro sportivo ha trascorso una giornata in compagni del suo ex compagno Falcao e di Lino Banfi. Insieme hanno visitato l'archivio storico del club facendo foto con alcuni cimeli della storia giallorosso. Con loro anche il ds Tony D'Amico che si trova a Trigoria da ormai diverse settimane per pensare al mercato in entrata e in uscita. Bruno Conti lascia la Roma, ma tornerà a partire dal 2027 per essere uno dei testimonial nell'anno del centenario. "Nostalgia e amarcord al "Fulvio Bernardini", nella giornata di mercoledì 1° luglio - ha scritto il club giallorosso sui social. Il quartier generale di Trigoria è stato teatro di un incontro che ha idealmente legato la memoria storica del Club al patrimonio artistico nazionale. Intorno ad un tavolo si sono ritrovati Bruno Conti e Paulo Roberto Falcao, leggende della Roma dello Scudetto 1982/83, insieme ad un altro ospite d'eccezione: l’attore Lino Banfi, l'indimenticato Oronzo Canà nel film "L'allenatore nel pallone".".