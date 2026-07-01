Roma-Basilea, atto finale. L'accordo tra la società giallorossa e il club svizzero sulla questione della futura rivendita di Riccardo Calafiori è infatti in dirittura d'arrivo. C'è l'intesa sulla cifra che il Basilea verserà alla Roma, si stanno definendo le modalità di pagamento per mettere così un punto definitivo alla querelle. Lo riporta Il Tempo. La disputa era nata dopo la cessione al Basilea, 4 anni fa, e il successivo passaggio al Bologna del difensore oggi in forza all'Arsenal. La Roma infatti ha sostenuto che quel 40% di futura rivendita inserito nell'operazione con gli svizzeri desse diritto a tutte le cifre incassate dal Basilea sulla vendita di Calafiori. E quindi anche relativamente al 50% che gli svizzeri hanno avuto in dote dalla cessione del classe 2002 dal Bologna ai Gunners (45+5 milioni). Ora finalmente, dopo che l'Uefa aveva dato ragione al club giallorosso, è stato trovato l'accordo che porterà qualche milione nelle casse capitoline.