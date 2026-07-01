Mason Greenwood e la Roma, una storia che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi giallorossi per tutto giugno. E che continuerà a farlo anche nelle prossime settimane, sperando che l'operazione possa andare in porto il prima possibile. A fare un recap della situazione tra il club giallorosso e l'attaccante del Marsiglia, uno dei sogni di Gian Piero Gasperini per questa sessione di mercato, è stato Alfredo Pedullà sul proprio sito. "I contatti sono andati avanti, il nome non va scartato, il profilo piace molto, i dialoghi con l’entourage sono andati avanti. Ma fino a questo momento la Roma ha deciso di non affondare, anche se il nome (non l’unico) va tenuto all’interno di una lista ristrettissima", ha affermato il giornalista. Che ha poi proseguito: "Non ci sono stati summit con il padre di Greenwod e neanche vertici sull’argomento nella giornata di oggi a Trigoria. Per ora nulla, il resto lo vedremo. La Roma sta studiando la strategia migliore dopo aver tirato le somme il 30 giugno (ieri) senza alcun sacrificio tra le pedine più importanti dell’organico". Nei prossimi giorni la Roma presenterà al Marsiglia la prima offerta per il classe 2001, seppur inferiore alle richieste del club francese.