Da qualche ora Anass Salah-Eddine non è più un giocatore del PSV Eindhoven e ha fatto formalmente rientro alla Roma. Il club olandese infatti, nonostante gli sforzi per riscattare il terzino marocchino attualmente impegnato al Mondiale per 8 milioni di euro, non è riuscito a trovare l'accordo con gli agenti del classe 2002. La scorsa estate non aveva convinto Gasperini nel corso del ritiro e anche quest'anno un addio sembra altamente probabile. Nelle ultime ore si era parlato di un interesse da parte del Betis Siviglia, che ora come ora però non lo ritiene una priorità. In attesa di definire il suo futuro, con la richiesta della Roma che si aggira intorno ai 10 milioni, il PSV ha salutato così Salah-Eddine sui social: "Anass, avevi promesso che avresti lottato per questo stemma e hai fatto esattamente questo. Insieme siamo stati in grado di festeggiare un traguardo bellissimo con il nostro terzo titolo consecutivo. Grazie per il tuo impegno, la tua energia e il tuo apporto al nostro club. Ti auguriamo tutto il meglio per il prossimo capitolo della tua carriera".