Si è chiusa nella giornata di ieri la straordinaria storia d'amore tra la Roma e Bruno Conti. Marazico ha passato 53 anni a Trigoria tra calcio giocato e responsabile del settore giovanile scrivendo una pagina indelebile della storia giallorossa. Sui social anche il figlio Daniele Conti gli ha reso omaggio con un bel messaggio: "Papà, si chiude un capitolo immenso. Per 53 anni la Roma è stata la tua casa, prima sul campo da grandissimo campione e poi dietro la scrivania come responsabile. Hai vinto tutto, sei diventato Campione del Mondo e hai scritto la storia di questo club. Ma la verità è che il trofeo più grande lo hai vinto con noi: perché oltre a essere stato un fuoriclasse assoluto nel calcio, sei un campione immenso nella vita di tutti i giorni. Orgoglioso di te, sempre. Ti amo". Sotto al post anche il commento di Daniele De Rossi che ha lasciato un cuore.