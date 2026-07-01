Bruno Conti ha salutato la Roma dopo 53 anni. Ieri, 30 giugno, è terminato ufficialmente il rapporto di MaraZico con il club giallorosso. La leggenda romanista oggi, dopo il pranzo con Falcao e Lino Banfi in cui era presente anche il ds D'Amico, ha varcato per l'ultima volta i cancelli di Trigoria. Il motivo lo ha svelato Conti stesso: dedicarsi alla moglie e alla famiglia, a sé stesso. Giocatore, dirigente, allenatore e infine responsabile del settore giovanile: tanti, praticamente tutti, i ruoli ricoperti da Bruno Conti nella sua lunga storia d'amore con la Roma. Ora l'addio. E il club giallorosso lo ha voluto celebrare con un video sui propri canali social. "Grazie Bruno", con un cuore giallo e uno rosso, la simbolica ma toccante didascalia. Nella sezione commenti, come giusto che sia, si è riversato tutto l'affetto e la nostalgia dei romanisti per una delle figure storiche della Roma. E chissà che, per il centenario del club, non possa esserci anche il ruolo di testimonial.

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