Il mancato rispetto del settlement agreement non preoccupa. Non solo perché i Friedkin erano disposti a pagare la multa. La Roma, infatti, circa 15 giorni fa è venuta a conoscenza della possibilità concreta di poter rinviare il discorso a fine luglio. Il club, come noto, non ha raggiunto l'obiettivo di contenere le perdite entro i 60 milioni nel triennio sotto osservazione dell'Uefa. Ma appena venuto a conoscenza della possibilità di ottenere una finestra aggiuntiva ha deciso di non svendere nessun giocatore, nemmeno Romano per il quale si è arenato l'affare già chiuso col Cagliari. L'Uefa infatti, ha dato la possibilità a tutte le squadre attenzionate di usufruire di una proroga fino al 30 luglio visto che il Mondiale in corso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico rappresenta un ostacolo - anche in termini di distanza - alla chiusura entro fine giugno delle trattative. Non c'è ancora l'ufficialità, ma i segnali arrivati da Nyon sono chiari: la Roma e tutti i club europeei (quindi anche il Marsiglia) sotto il settlement agreement avranno maggiore tempo per sistemare le cose.

Al club giallorosso di fatto basterebbe una cessione importante e per questo D'Amico spera di convincere Soulé nei prossimi giorni. Il che eviterebbe le partenze di altri top come Koné o Ndicka. La confederazione europea monitorerà poi le perdite aggregate a ottobre, quando i bilanci delle società verranno depositati. Lo slittamento varrebbe soltanto per le plusvalenze: gli acquisti di luglio, in sostanza, non finirebbero nel computo delle spese ma risulterebbero nel bilancio successivo. L'alternativa come noto è una multa salata, che può oscillare tra i 10 e i 15 milioni di euro a seconda della distanza dal target fissato da Nyon, con annessa restrizione alla composizione della rosa.