Roma, Ziyech in pole se parte Zaniolo. Pellegrini punta Napoli. Vina al Bournemouth

Wijnaldum in gruppo, Pellegrini a parte

La Roma questa mattina si è ritrovata a Trigoria per preparare la trasferta di Napoli, in programma domenica alle 20:45. Wijnaldum ha lavorato in gruppo e nel pomeriggio si è concesso anche una passeggiata in centro, nei pressi di Piazza di Spagna. Lorenzo Pellegrini, invece, anche oggi si è allenato a parte. Il capitano giallorosso non si è ancora ristabilito del tutto dopo l'infortunio rimediato nel match di Coppa Italia contro il Genoa, ma già domani dovrebbe tornare regolarmente in gruppo. Non è in dubbio la sua presenza al "Maradona". Il match con gli azzurri sarà diretto dall'arbitro Daniele Orsato. Il rapporto tra il fischietto di Schio e Mourinho non è dei migliori. Nella passata stagione, infatti, ci furono tante polemiche per la direzione di gara contro la Juventus.