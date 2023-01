Wijnaldum, shopping a Piazza di Spagna. E i tifosi invocano il ritorno in campo

Altro giorno di lavoro a Trigoria, altro allenamento in gruppo per Wijnaldum che nel pomeriggio si è concesso anche una passeggiata nel centro della Grande Bellezza romana. I giorni passano e l'attesa per rivederlo quantomeno tra i convocati sale sempre di più. Lo sa bene il centrocampista olandese che è stato avvistato nei pressi di Piazza di Spagna, precisamente a Via dei Due Macelli subito prima di entrare a godersi un po' di shopping a "La Rinascente" di Via del Tritone. Nonostante il tentativo di camuffamento con tuta grigia e zuccotto dell'Adidas, Gini è stato riconosciuto da alcuni tifosi che non hanno perso tempo chiedendogli delle sue condizioni fisiche, in particolar modo della sua "maledetta" gamba destra. Wijnaldum ha risposto con il suo proverbiale sorriso, assicurando che le sue condizioni migliorano di giorno in giorno e che presto tornerà in campo ad aiutare Mourinho e i suoi compagni che non vedono l'ora di riaverlo a disposizione dopo gli appena 12 minuti giocati nel match contro la Salernitana lo scorso agosto. Ma per questo c'è ancora da aspettare: la speranza è di rivederlo in panchina contro il Lecce l'11 febbraio o contro il Verona il 19.