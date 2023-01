Mercato, primo contatto ufficiale tra Roma e Milan per Zaniolo: 24 ore per decidere

Potrebbero arrivare offerte importanti dalla Premier League, ma per ora sono bloccate perché il numero 22 ha dato la priorità ai rossoneri

Nicolò Zaniolo si avvicina al Milan. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la sensazione è che si possa chiudere l'affare con la Roma entro le prossime 48 ore o al massimo nella giornata di lunedì senza arrivare all’ultimo giorno di calciomercato. Oggi c'è stato un confronto tra Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic per parlare della gestione caratteriale del classe '99. La società rossonera crede di poter gestire in maniera intelligente il ragazzo e così il dirigente si fa garante dell’operazione. La proposta per il suo cartellino non dovrebbe essere superiore ai 23-24 milioni di euro.

Il nodo da sciogliere resta la formula del suo arrivo alla corte di Stefano Pioli. I due club, riferisce calciomercato.com, stanno lavorando ad un prestito oneroso di 2 milioni e devono trovare una soluzione sul diritto di riscatto a 23 milioni complessivi, con bonus compresi, e che diventerebbe obbligo con determinate condizioni. Filtra ottimismo, Milan e Roma sono più vicini sulle cifre ma ancora non c'è l'accordo sulla formula che potrebbe prevedere il pagamento del riscatto in due anni. In serata l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha visto la finale di Supercoppa Primavera tra Inter e Fiorentina all'U-Power Stadium di Monza. Al termine della partita il procuratore non ha risposto alle domande sul futuro del suo assistito e sulla trattativa con il Milan.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale', oggi c'è stato il primo contatto ufficiale tra la Roma e il Milan per Nicolò Zaniolo. I giallorossi chiedono 35 milioni di euro e i rossoneri si sono presi 24 ore per decidere se fare questo investimento importante. Al momento, non sembrano essere intenzionati ad arrivare a quella cifra. Potrebbero arrivare offerte importanti per il classe '99 dalla Premier League, ma per ora sono bloccate perché il numero 22 ha dato la priorità ai rossoneri.