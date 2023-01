Roma, differenziato per Pellegrini: domani il rientro in gruppo. A Napoli ci sarà

Il capitano giallorosso anche oggi ha svolto un allenamento a parte ma domani tornerà regolarmente in campo insieme ai compagni. Non è in dubbio la sua presenza allo Stadio Maradona

La Roma questa mattina si è ritrovata a Trigoria per preparare al meglio la trasferta di Napoli in programma domenica alle 20:45. Come riportato da Sky Sport, Lorenzo Pellegrini anche oggi si è allenato a parte, come fatto ieri e lunedì nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra. Il capitano giallorosso non si è ancora ristabilito del tutto dopo l'infortunio rimediato nel match di Coppa Italia contro il Genoa ma già domani dovrebbe tornare regolarmente in gruppo. Non è in dubbio dunque la sua presenza sulla trequarti giallorossa nel match contro gli Azzurri dell'ex Spalletti.