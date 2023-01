Coppa Italia Primavera, Roma-Napoli 2-1: i giallorossi volano in semifinale

La squadra di Guidi torna in campo dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari

La Roma stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia. La formazione di Federico Guidi vince al Tre Fontane, davanti agli occhi di Mourinho contro il Napoli per 2-1. Decidono le reti di Faticanti nel primo tempo e di Pisilli nella ripresa. In mezzo il pareggio azzurro firmato da Sahli a inizio secondo tempo. In tribuna ad assistere al match anche Zalewski, Tahirovic, Volpato, Boer e Bove.