Roma, Mourinho e i suoi “bambini” al Tre Fontane per il match della Primavera

Ospiti speciali per la RomaPrimavera. Questo pomeriggio sugli spalti del Tre Fontane, ad assistere al match di Coppa Italia tra la formazione di Guidi e il Napoli, erano presenti José Mourinho e alcuni ex Primavera, ovvero Bove, Volpato, Tahirovic, Boer e Zalewski. Tutti ragazzi cresciuti nel settore giovanile giallorosso ma ormai promossi ormai in prima squadra proprio grazie allo Special One. Dopo la partita il portoghese si è intrattenuto con "i suoi bambini" in un colloquio che sembrerebbe particolarmente divertente come testimoniato da alcuni scatti pubblicati dal club. Mourinho ha infatti l'assoluto merito di averli trasformati da semplici ragazzi della Primavera, in veri e propri calciatori di Serie A in grado, come accaduto a Zalewski di vincere prestigiosi premi individuali come il "Golden Boy Web 2022".