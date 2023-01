Napoli-Roma, arbitra Orsato. L’anno scorso polemiche con Mourinho

Domenica la Roma giocherà contro il Napoli alle ore 20.45. L'arbitro della sfida sarà Orsato, gli assistenti saranno Tengoni e Baccini. Al Var Di Paolo, mentre l'AVar sarà Maggioni. Il rapporto tra il fischietto di Schio e Mourinho non è tra i migliori. Nella passata stagione tante polemiche per la direzione di gara contro la Juventus. "Il quarto uomo mi ha comunicato che non esiste la regola del vantaggio su un rigore". "No comment", queste le parole del mister dopo la sconfitta con i bianconeri. Sono 36 i precedenti con la Roma con un bilancio di 13 vittorie, 12 sconfitte e 12 pareggi.