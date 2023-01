Ziyech, segnali social: “Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo”

Hakim Ziyech è al centro del mercato della Roma e non solo. Il talento marocchino è il primo nome sulla lista di Tiago Pinto se dovesse partire Nicolò Zaniolo. Intanto il classe '93 ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con questa didascalia: "Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo". Un messaggio che potrebbe riferirsi ad una sua partenza in questa sessione di calciomercato. Oltre ai giallorossi, sul calciatore del Chelsea ci sono anche Everton e Arsenal.