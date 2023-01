Roma, Vina al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto: domani visite mediche

Matias Vina dopo 2 anni e mezzo saluta la Roma. Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha raggiunto l'accordo con il Bournemouth sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni. Vina già domani sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club che al momento occupa la terzultima posizione in Premier League. In questa stagione il classe '97 non è quasi mai stato preso in considerazione da José Mourinho che lo ha schierato in appena 7 occasioni, nelle quali il laterale ha accumulato appena 297 minuti. Dopo le uscite di Satriano (Heracles) e Tripi (Mura), la Roma chiude la sua prima vera operazione in uscita di questa finestra di mercato invernale.