Roma-Zaniolo: trattativa per rinnovo a settembre. Olimpico sold out col Monza

La Roma si è ritrovata quest'oggi a Trigoria per il consueto allenamento mattutino in vista della sfida di lunedì contro la Cremonese. La seduta agli ordini di Josè Mourinho è iniziata con una parte atletica seguita poi da una sessione incentrata sulla tecnica con esercizi di possesso palla, calcio tennis e partitella in famiglia. Insieme al resto del gruppo ha lavorato anche Rui Patricio che ha vestito la maglia rossa d'allenamento e non la consueta divisa da portiere. L'estremo difensore portoghese, con la porta inviolata mantenuta alla prima giornata di campionato, è arrivato al 16° clean sheet (una media di 0,41 partita) in 39 matchdi Serie A. Nel 2022 i giallorossi per 9 volte non hanno subìto gol in campionato nelle 20 gare giocate.

Dopo il successo in trasferta per 1-0 contro la Salernitana e lo stadio pieno con la Cremonese, i tifosi continuano a rispondere con entusiasmo. Per Roma-Monza ci sarà un altro sold out, il nono di fila considerando gli impegni di Serie A e di Conference League della stagione scorsa. Per l'impegno di martedì 30 agosto, in programma alle 20:45, sono attesi oltre 60 mila romanisti.

Il calciomercato

Il matrimonio tra la Roma e Nicolò Zaniolo è destinato a continuare. Nella giornata di giovedì c'è stato un incontro interlocutorio a Milano tra Tiago Pinto e l'agente del calciatore Claudio Vigorelli. La vera e propria trattativa per il rinnovo partirà a settembre, ma non sarà semplice viste le alte richieste del giocatore (stipendio non inferiore ai 4 milioni più bonus). Intanto, il gm giallorosso cerca di ultimare le cessioni di Kluivert, (Fulham destinazione più probabile, ma potrebbe aprirsi a sorpresa la strada di un ritorno all'Ajax) e Felix per chiudere l'affare Belotti. Del centravanti azzurro ha parlato il suo ex tecnico ai tempi del Torino, Gian Piero Ventura: "È un giocatore importante. E chi lo prenderà troverà un calciatore affamato". I capitolini, inoltre, sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare a Mourinho. Uno dei nomi accostati al club capitolino è quello di Eric Bailly, in uscita dal Manchester United. Sull'ivoriano, in scadenza nel 2024, è forte anche l'interesse del Marsiglia.