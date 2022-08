Biglietti, anche per Roma-Monza è sold-out

Quella contro il club di Berlusconi rappresenta la nona gara di fila con l'Olimpico tutto esaurito con oltre 60 mila tifosi

Redazione

I tifosi rispondono con entusiasmo per ogni gara all'Olimpico. Per Roma-Monza un altro un sold out, il nono di fila considerando gli impegni di Serie A e di Conference League della stagione scorsa, come riporta il sito del club.

A partire dal Derby vinto 3-0 del 20 marzo 2022 per finire a Roma-Cremonese, includendo pure la presentazione con lo Shakhtar Donetsk.

L'Olimpico sarà tutto esaurito anche per Roma-Monza, quarta giornata di Serie A. Per l'impegno di martedì 30 agosto, in programma alle 20:45, sono attesi oltre 60 mila tifosi.

Gli unici biglietti acquistabili (contrassegnati in verde scuro durante il processo di acquisto) saranno quelli resi disponibili dagli Abbonati Plus, che decideranno di cedere il proprio posto per questa partita.