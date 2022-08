Roma, la porta è di nuovo una garanzia: solo il Milan ha più clean sheet nel 2022

I suoi numeri sono in netto contrasto con i suoi più recenti predecessori, e in linea con chi lo ha preceduto facendo sognare l'Olimpico come Alisson e Szczesny. In 39 match di campionato in maglia giallorossa, Rui Patricio ha fatto registrare 16 clean sheet (una media di 0,41 partita), numero non raggiunto dagli indimenticati Olsen e Pau Lopez sommati insieme. Lo spagnolo in 53 presenze è riuscito a chiudere la porta appena 9 volte mentre lo svedese è riuscito anche a fare peggio (4 clean sheet in 27 presenze). L'attuale portiere della Juventus, che salterà la sfida contro i giallorossi per una lesione di basso grado, in 72 partite di Serie A ne aveva ottenuti appena 6 in più (22), mentre il Alisson, ormai stabilmente nei migliori numeri 1 al mondo, in 37 aveva chiuso la porta giallorossa 17 volte. Numeri non lontani da quelli garantiti dal 35enne che è dunque riuscito a battere lo scetticismo iniziale, legato soprattutto ad una grande spesa per un portiere ormai in là con gli anni, a suon di prestazioni sicure e attente, difficilmente spettacolari ma sempre efficaci e quest'anno la presenza di Svilar potrà garantirgli anche qualche turno di riposo in più.