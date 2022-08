Mercato Roma, aumenta la concorrenza per Bailly: sul difensore anche il Marsiglia

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare a Josè Mourinho. Uno dei nomi maggiormente accostati al club giallorosso è Eric Bailly, difensore centrale in uscita dal Manchester United. Come riportato dal quotidiano francese L'Equipe, sull'ivoriano, in scadenza nel 2024, è forte anche l'interesse del Marsiglia. La proposta francese fatta recapitare all'Old Trafford è di prestito oneroso con riscatto legato alle presenze e alla qualificazione in Champions League. I Red Devils sarebbero dispostisi ad accettare l'offerta del Marsiglia che però deve riuscire a trovare l'accordo anche con il difensore che dovrebbe rinunciare ad un contratto molto oneroso (circa 5 milioni di euro l'anno).