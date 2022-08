Incontro Pinto-Vigorelli per il rinnovo di Zaniolo: la vera trattativa a settembre

Il matrimonio tra la Roma e Nicolò Zaniolo è destinato a continuare. Dopo le insistenti voci di mercato che lo accostavano alla Juventus nei mesi scorsi, l'esterno classe '99 è sempre più vicino alla permanenza a Trigoria. Come riportato da Sky, nella giornata di giovedì c'è stato un incontro interlocutorio a Milano tra Tiago Pinto e l'agente del calciatore Claudio Vigorelli. La vera e propria trattativa per il rinnovo partirà a settembre ma non sarà affatto semplice viste le alte richieste del calciatore (stipendio non inferiore ai 4 milioni più bonus).