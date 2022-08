Trigoria, esercitazioni tecniche in vista dell’esordio casalingo contro la Cremonese

La Roma di Josè Mourinho si è ritrovata quest'oggi al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per il consueto allenamento mattutino. La seduta è iniziata con una parte atletica seguita poi da una seconda parte incentrata sulla tecnica con esercizi di possesso palla, calcio tennis e partitella in famiglia. Insieme al resto del gruppo ha lavorato anche Rui Patricio che ha dunque vestito la maglia rossa d'allenamento e non la consueta divisa da portiere come sottolineato dalla stessa Roma tramite i propri canali social.