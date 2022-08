Roma, l’appello della Curva Sud: “Non storpiate l’inno”

“Lunedì 22 agosto 18.30 Roma-Cremonese. Ci ritroveremo per la prima in casa. In trasferta a Salerno siamo riusciti quasi a bloccare il “bella” e “mia”. Cerchiamo di cantare l’inno come è sempre stato, senza storpiarlo!”. È questo l'appello pubblicato su una pagina Facebook molto vicina alla Curvd Sud in vista della seconda di campionato e prima in casa all’Olimpico. Ma cosa significa? Durante l’inno “Roma Roma Roma” di Antonello Venditti cantato a cappella da tutto lo stadio prima del fischio d’inizio, da quasi un anno viene fatto un contro coro alle strofe “Roma, Roma bella T'ho dipinta io” e “Roma, Roma mia Nun te fa incantà”. Nel contro canto vengono gridate da una parte di tifosi rispettivamente le parole “bella” e “mia”. Un’assoluta novità che, come detto, è stata introdotta spontaneamente da circa un anno. La Curva Sud, con il messaggio pubblicato sui social, ha chiesto a tutti di non fare più il contro canto e di tornare alla tradizione. Un'impresa che è quasi riuscita a Salerno.