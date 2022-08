Roma, domenica alle 15 la conferenza stampa di Mourinho

La Roma è pronta per l'esordio casalingo contro la Cremonese in programma per lunedì 22 agosto alle 18.30. Sulle tribune dell'Olimpico ci saranno più do 60mila spettatori per sostenere la formazione di Josè Mourinho che alla vigilia del match parlerà alla stampa nella consueta conferenza stampa prepartita (ore 15).