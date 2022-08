Ventura: “Belotti è un giocatore importante e affamato”

Gian Piero Ventura, tra le altre ex allenatore del Torino dove ha guidato Belotti, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. L'ex tecnico si è soffermato in modo particolare sulle potenzialità del Gallo, nome che sta circolando senza sosta nella piazza romanista da settimane: "Quando arriva il momento di cambiare squadra e il giocatore vuole andare bisogna lasciarlo andare. Nessuno me compreso poteva pensare che rifiutasse un triennale senza avere altro tra le mani, ha sorpreso tutti. Credevo che avesse qualcosa di pronto e assicurato". Continua poi l'ex tecnico: "L’uscita dal Torino poteva essere migliore, alla Mertens. In ogni caso è un giocatore importante. E chi lo prenderà troverà un calciatore affamato, come quello che ho portato io in granata".