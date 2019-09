Roma, Zaniolo: “Dobbiamo imporci ovunque”. Smalling punta Bologna: “In giallorosso la sfida perfetta”

È il day after della splendida serata di calcio all’Olimpico, con la Roma che ha schiantato l’Istanbul Basaksehir nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Voti altissimi per i giallorossi, ma a rubare la scenta è stato Nicolò Zaniolo: per il giovane centrocampista gol e assist, oltre a un posto d’onore nella top 11 della settimana d’Europa League. Il classe ’99 ha coronato al meglio un anno pieno di emozioni, cominciato proprio con l’esordio del 19 settembre 2018 in casa Real Madrid. Sono trascorsi 365 giorni intensi, con alti e bassi ma che hanno visto Zaniolo superare tante tappe, dall’esplosione al calo e infine la rinascita. Il match vinto 4-0 contro i turchi ha messo in mostra una volta di più anche le certezze di Paulo Fonseca, i quattro moschettieri quasi irrinunciabili per l’allenatore portoghese: Dzeko, Kolarov, Fazio e Cristante. Ieri sera la Roma ha riscoperto anche Javier Pastore, che un po’ a sorpresa è riuscito a strappare applausi e consensi dopo un’annata nera. L’argentino può essere la nuova scommessa giallorossa per la nuova stagione. Il Flaco ha poi esultato sui social, così come Leonardo Spinazzola: “La partenza che volevamo”.

VERSO BOLOGNA – Ora la Roma si prepara alla prima trasferta stagionale (quella nel derby era solo sulla carta). L’impegno non è proibitivo, ma sicuramente non comodissimo visto che il Bologna è molto in forma e vola sulle ali dell’entusiasmo dopo i 7 punti conquistati. Oggi i giallorossi sono tornati in campo, con i titolari di ieri che hanno effettuato classico lavoro di scarico. Situazione infortunati: Perotti, Zappacosta, Under e Cetin hanno svolto un allenamento individuale mentre Smalling si è diviso tra lavoro in gruppo e personalizzato. Il centrale inglese, dunque, prova il recupero per il match del ‘Dall’Ara’ in programma domenica alle 15. L’ex United ha parlato in patria della sua scelta di lasciare ‘Red Devils’ e di molti altri argomenti: “Io se sto bene sono abituato a giocare. Rimanere a Manchester sarebbe stato facile, sapevo che sarei partito dietro Maguire e Lindelof, ma di solito dopo 4-5 partite torno titolare. Adoro le nuove sfide e la Roma è l’occasione perfetta per provare a vivere in una cultura diversa”. Smalling parla poi anche della delusione per la mancata convocazione in nazionale e un tema ancora troppo attuale come il razzismo. Infine una battuta anche sul possibile ritorno allo United.

Sono poi arrivate le parole di Nicolò Zaniolo: “Nelle ultime due gare abbiamo disputato due partite perfette. Parlando di campionato, contro il Sassuolo nel primo tempo tutta la squadra è stata devastante, nel secondo abbiamo leggermente abbassato la concentrazione e dobbiamo crescere lì“. Il giovane centrocampista della Roma ha continuato: “Ci attende un ciclo importantissimo, bisogna continuare così, con il piede giusto. Forse dopo questo ciclo di partite potremo fare le prime considerazioni”. Su Fonseca: “Il mister ha le idee chiare, ha tanto carattere, dice le cose in faccia e non ha paura di niente. Mi ha colpito molto. Col Bologna partita tosta, ma il nostro modo di giocare non deve cambiare, dobbiamo imporci ovunque. Siamo la Roma, siamo forti e dobbiamo imporre il nostro gioco ovunque”.

LE ALTRE NEWS – A proposito di Bologna, i rossoblù sono tornati ad allenarsi stamattina a Casteldebole. Per la squadra di Mihajlovic lavoro sui calci piazzati e lungo focus tattico all’antivigilia della sfida con la Roma. La cattiva notizia arriva ancora da Danilo, che ha lavorato ancora a parte e ormai difficilmente sarà a disposizione. “Domenica arriva la Roma, che è molto forte. Dovremo difendere in maniera compatta. Obiettivo? Arrivare in Europa League”, le parole del difensore giapponese Tomiyasu. Quella in casa dei rossoblù sarà la prima di 5 partite che la squadra di Fonseca giocherà prima della nuova sosta per le nazionali, quella del weekend del 13 ottobre. Scenderanno in campo chiaramente anche le Under e tra queste ci sarà anche Daniel Fuzato. Il terzo portiere della Roma è stato convocato dal ct del Brasile U23, Jardine, per le amichevoli contro Venezuela e Giappone.