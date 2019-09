Brasile U23, convocato Fuzato per le amichevoli con Venezuela e Giappone

Si avvicina velocemente la seconda sosta per le Nazionali e cominciano ad uscire i primi giocatori di casa Roma impegnati con le rispettive selezioni. Il primo a essere chiamato è Daniel Fuzato, terzo portiere giallorosso. Come riporta il sito della federazione verdeoro, è stato chiamato dal ct della nazionale olimpica del Brasile, André Jardine, per i prossimi test della Seleçao U23, impegnata nelle amichevoli con i pari età di Venezuela (10 ottobre) e Giappone (14 ottobre).