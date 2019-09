Bologna, Tomiyasu: “Roma molto forte, dovremo difendere in maniera compatta”

La Roma si prepara per la prima (vera) trasferta stagionale. Domenica giocherà lontano dall’Olimpico per la prima volta e sfiderà al Dall’Ara il Bologna, capace lo scorso anno di battere i giallorossi per 2-0. Tra i nuovi protagonisti del match ci sarà Takehiro Tomiyasu, una delle sorprese positive nei rossoblù in questo inizio di stagione. Queste le sue parole rilasciate a Il Resto del Carlino: “Dobbiamo cancellare il primo tempo di Brescia, poi per fortuna siamo riusciti a reagire di squadra: Mihajlovic era davvero arrabbiato. Domenica arriva la Roma, che è molto forte. Dovremo difendere in maniera compatta. Obiettivo? Arrivare in Europa League“.