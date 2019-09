Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Smalling migliora: parte dell’allenamento in gruppo

Neanche il tempo di godersi il primo successo in Europa League contro il Basaksehir che la Roma è già tornata al lavoro. Solo due i giorni a disposizione di Fonseca e il suo staff per preparare la partita di domenica alle 15 al Dall’Ara con il Bologna di Mihajlovic. Difficile il recupero di Smalling, che deve ancora smaltire completamente il problema muscolare agli adduttori e può rimanere fuori dai convocati anche per la prima vera trasferta stagionale: oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte individualmente.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Chris Smalling: sovraccarico muscolare, stop da valutare.

Mert Cetin: sindrome influenzale, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Gruppo diviso come di consueto nei giorni post partita: chi ha giocato svolge seduta di scarico. Perotti, Zappacosta, Under e Cetin fanno allenamento individuale, mentre Smalling si divide tra lavoro in gruppo e personalizzato.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo il turnover di Europa League rientrano molti titolari: in difesa si rivede Florenzi, mentre al centro con Smalling ancora out il dubbio è tra Mancini e Jesus al fianco di Fazio. In mezzo al campo Veretout con Cristante, sulla trequarti può star fuori Kluivert: Mkhitaryan a sinistra, Pellegrini alle spalle di Dzeko e Zaniolo confermato sulla destra.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.