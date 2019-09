La spinta di Spinazzola: “La partenza europea che volevamo, ora testa al campionato” – FOTO

Il gol che “stappa” la partita arriva da un suo cross. Prima da titolare per Leonardo Spinazzola, che ieri è stato scelto da Fonseca al posto di Florenzi nel 4-2-3-1 che poi ha battuto 4-0 l’Istanbul Basaksehir nell’esordio di Europa League. E il mattino seguente è ancora più dolce: “La partenza europea che volevamo, ora testa al campionato”, ha scritto l’ex Juventus su Instagram. Ottima la sua partita: Fonseca ha scelto lui per spingere di più sulla fascia destra, mentre Kolarov dalla sua parte è stato più accorto anche per la presenza di Visca, l’uomo più pericoloso degli ospiti. Domenica probabilmente si risiederà in panchina e tornerà Florenzi dal 1′, ma dopo il recupero dall’infortunio la Roma sa di avere una freccia in più.