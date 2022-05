Roma, Zalewski verso l’adeguamento di contratto. Zaniolo lascia il ritiro dell’Italia

Zaniolo torna nella capitale da Coverciano per un problema alla caviglia. Tiago Pinto punta la Premier: piacciono Wan-Bissaka e Douglas Luiz. Tolisso, l'addio al Bayern e cartellino a zero, la Roma è interessata

Tutto congelato fino al termine della stagione. Era stato l’input netto dei Friedkin al g.m. Tiago Pinto subito dopo la fine del mercato di gennaio, per quanto riguarda i rinnovi di contratto dei giocatori o in scadenza o in attesa di rivedere i propri accordi. Con la stagione ancora in corso, con l’Europa da conquistare, la proprietà non voleva distrazioni per alcuni dei calciatori più importanti della rosa. Centrati gli obiettivi, ora si potranno riprendere tutti i discorsi in sospeso, che non sono pochi. Il tempo trascorso non è stato un alleato nella questione Mkhitaryan, che è ad un passo dall’Inter che gli ha offerto un biennale a 3.5 milioni di euro netti, compresi i bonus. La Roma è ferma ad un’offerta simile dal punto di vista economico, ma solo per un anno. Nei prossimi giorni, poi, potrebbe esserci un incontro con l’agente di Zaniolo per fare il punto della situazione: ha il contratto in scadenza nel 2024, vuole uno stipendio da top player (tipo Abraham e Pellegrini). Se non si arriverà ad un accordo, potrebbe partire l’asta (60 milioni di valutazione) che vede il Milan in vantaggio sulla Juventus e sugli inglesi del Tottenham. Anche Zalewski è uno che alla maglia giallorossa ci tiene parecchio e adesso può chiedere di più: è dal 2011, quando aveva appena nove anni, che Nico è di casa a Trigoria, e lo sarà almeno fino al 2025. Il suo ultimo contratto, firmato solo a dicembre, garantiva al trequartista, ora adattato come esterno, meno di 500mila euro a stagione. Dall’ambiente filtra aria di fumata bianca: tra la Roma e il classe 2002 il matrimonio s’ha da fare, e l’ingaggio sarà rivisto almeno al doppio di quanto percepisce ora.