Zaniolo scatenato: su Instagram si difende dalle accuse dei tifosi della Lazio

Il giocatore giallorosso ha ricondiviso un post nelle sue storie in cui ha voluto mettere a tacere le critiche dei supporters biancocelesti dopo i festeggiamenti della Conference League

Nicolò Zaniolo mette a tacere le critiche che gli hanno rivolto i tifosi della Lazio sui festeggiamenti con il bus scoperto dopo il trionfo nella finale di Conference League. Il giocatore giallorosso, infatti, ha ricondiviso un post sulle sue storie Instagram che recita: "Gli avete fatto cori e striscioni contro per due anni interi, gli avete insultato la famiglia, avete esultato per i suoi infortuni, gli avete minacciato la sorella imbrattando di scritte offensive la sua scuola. Da voi nessuna morale". L'azzurro ha aggiunto anche due emoticon per ribadire il concetto della didascalia.