Zalewski-Roma, è quasi fumata bianca: in arrivo l’adeguamento

L’esterno fatto sbocciare da Mourinho prenderà il doppio rispetto a ora (circa un milione di euro). Bene anche la situazione contrattuale di Mancini, Smalling e Cristante. Nodo per Spinazzola, Zaniolo e Mkhitaryan

Redazione

Il campionato è finito, la Conference League è stata vinta – a proposito, state ancora festeggiando? -, e ora è tempo di riposo, e di rinnovi. Perché la Roma, da politica aziendale, ha deciso di aspettare la fine degli impegni per parlare con chi deve firmare un nuovo contratto. Sono tanti i giocatori in scadenza o con cifre da rivedere, in ordine: Henrikh Mkhitaryan, anche se per l’armeno ci si aspetta un addio per volare a Milano sponda Inter, Chris Smalling, Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Nicolò Zaniolo, e anche il giovane e talentuoso Nicola Zalewski.

Il polacco nato a Tivoli è stato sicuramente l’arma in più di José Mourinho in stagione. Ed è uno che alla maglia giallorossa ci tiene parecchio: è dal 2011, quando aveva appena nove anni, che Nico è di casa a Trigoria, e lo sarà almeno fino al 2025. Il suo ultimo contratto, firmato solo a dicembre, garantiva al trequartista, ora adattato come esterno, meno di 500mila euro a stagione. Proprio per le cifre, l'agente, Giovanni Ferro, incontrerà Tiago Pinto a breve. Dall’ambiente, e da persone vicine a Zalewski, filtra aria di fumata bianca: tra la Roma e il classe 2002 il matrimonio s’ha da fare, e l’ingaggio sarà rivisto almeno al doppio di quanto percepisce ora.

Roma, tutto pronto per i rinnovi di Mancini e Smalling. Quasi fatta anche per Cristante

Anche per quanto riguarda il contratto di Mancini, manca di fatto solo l’ufficialità. Il difensore centrale giallorosso continuerà la sua avventura nella Capitale perché è scattato da tempo il rinnovo automatico fino al 2026, ma si devono rivedere le cifre dell’accordo – andrebbe a guadagnare 3 milioni a stagione – e prolungarlo di un altro anno: rimarrebbe così alla Roma fino al 2027.

Poi c’è il suo compagno di reparto: il gigante inglese. Il suo contratto scade nel 2023, ma l’obiettivo è quello di blindarlo per un anno ancora, spalmando così il lauto ingaggio. Smalling guadagna al momento 3,8 milioni a stagione, e andrebbe così a prendere la stessa cifra ma fino al 2024.

Il discorso con Cristante è un po’ più complicato. Il centrocampista andrà in scadenza nel 2024, percepisce 1,8 milioni a stagione, e se prima le trattative per il rinnovo sembravano arenate, le cose adesso pare si siano sbloccate con il campione d’Europa in maglia azzurra più vicino alla permanenza che all’addio. Sabato, infatti, c’è stato un incontro con il procuratore del giocatore, Beppe Riso, lo stesso di Mancini, e Pinto in cui si sono gettate le basi per trattare: l’ex Atalanta e Benfica dovrebbe raggiungere i 3 milioni come il difensore, prolungando il contratto fino al 2026.

Il nodo Zaniolo e Spinazzola, Miki sempre più dell'Inter

Sullo sfondo, c’è da pensare anche a Zaniolo e Spinazzola. E qui la situazione si fa un po’ più spinosa. Aspettando Miki, e la decisione sul suo futuro, ovviamente, sempre più tinto di nerazzurro.