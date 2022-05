Zaniolo, arriva il rimprovero di Mancini per i cori dei tifosi contro Zaccagni

Secondo la Repubblica il ct lo avrebbe rimproverato dicendo di non essere più disposto ad accettare altri comportamenti fuori le righe

Ha lasciato da poco la Nazionale per un edema alla caviglia, ma per Zaniolo sono state di nuovo ore concitate in azzurro. I cori dei tifosi della Roma all'indirizzo di Zaccagni e della sua futura paternità durante la festa con il bus scoperto hanno causato qualche grattacapo al numero 22 "colpevole" di aver sorriso. Lo riferisce La Repubblica. I due, però, militano insieme in Nazionale, ed è stato Roberto Mancini ad intervenire, a quanto riferisce il quotidiano. Il ct avrebbe infatti rimproverato il classe ’99, e avrebbe sottolineato di non essere più disposto ad accettare altri comportamenti fuori dalle righe, soprattutto nel contesto di una profonda mancanza di rispetto nei confronti di un compagno azzurro.