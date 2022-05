Italia: la Puma svela la nuova maglia della Nazionale – FOTO

Anche i cinque convocati di Mancini, sfoggiano la nuova maglia Azzurra

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, l'Italia torna in campo mercoledì prossimo a Wembley per sfidare l'Argentina nel match tra i campioni d'Europa e i vincitori della Copa America. Una sfilata a cui gli azzurri arriveranno con un vestito tutto nuovo, oggi Puma ha infatti presentato la nuova maglia della Nazionale per il 2022 che probabilmente cambierà nel 2023 quando lo sponsor tecnico diventerà Adidas.