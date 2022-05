Tolisso, addio al Bayern e cartellino a zero: c’è anche la Roma interessata

Il francese ha ancora 27 anni e il suo stipendio può essere ammorbidito dal Decreto Crescita. Potrebbe prendere il posto di Oliveira

Parametri zero, fin qui il mercato è dominato da loro. Da Dybala a Perisic passando per Kessie o Mkhitaryan. E in Germania si è appena liberato un giocatore che si era offerto alla Roma nelle ultime due finestre di mercato. Il Bayern Monaco ha salutato ufficialmente Corentin Tolisso che a 27 anni diventa uno dei giocatori più appetibili sul mercato gratuito. Il centrocampista ex Lione (pagato oltre 40 milioni nel 2017) ha giocato poco quest’anno ma non per gli infortuni che invece lo hanno frenato in altri periodi di una carriera in cui può vantare 1 Mondiale, 1 Champions e 5 campionati tedeschi.