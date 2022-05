Nazionale, Zaniolo lascia il raduno: “Colpa della caviglia. Ricarico le pile”

Il giocatore giallorosso non parteciperà alle prossime sfide degli azzurri: nel pomeriggio lascerà il raduno

Il giocatore giallorosso, dunque, non sarà disponibile per le prossime gare degli azzurri: la finalissima il primo giugno tra Italia e Argentina ed i primi match del nuovo girone della Nations League. Zaniolo ha poi rassicurato i tifosi con una storia sul proprio profilo Instagram: "A causa di una botta alla caviglia sono costretto a lasciare la Nazionale. Ora è tempo di ricaricare le pile per iniziare al massimo la prossima stagione". Con lui abbandona il ritiro di Coverciano anche l'amico Moise Kean.