Calciomercato, Januzaj si ripropone alla Roma. Tiago Pinto prende tempo

Il trequartista ex United vorrebbe coronare il sogno di vestire la stessa maglia di Totti, ma il gm portoghese ha in mente altri profili più alti per quel ruolo con Dybala e Guedes in testa

Francesco Balzani

Adnan Januzaj ci riprova. Il talento belga, sbocciato un po' in ritardo alla Real Sociedad, sarà un colpo a parametro zero tra pochi giorni. Ma non vuole certo stare con le mani in mano e ha dato mandato al suo agente, Dirk De Vries, di trovargli una sistemazione in tempo utile. E quindi la Roma.

Tra le destinazioni preferite dell'ex trequartista del Manchester United, infatti, ci sono i giallorossi di José Mourinho. Non una novità se si pensa che già a gennaio c'erano stati dei contatti per portarlo nella Capitale. Cinque mesi fa non se ne fece nulla, e le probabilità di riuscita dell'operazione anche ora sono poche. Nonostante la perdita quasi imminente di Henrikh Mkhitaryan, promesso sposo all'Inter, l'agente ha parlato con la Roma per proporre il ventisettenne da 39 gol in 152 presenze in Liga dal 2017 e la risposta ricevuta vira dal freddo al tiepido, perché il general manager Tiago Pinto sta puntando a profili più alti per quel ruolo - Paulo Dybala e Goncalo Guedes per intenderci.

Ma non è detta l'ultima parola, perché Januzaj potrebbe interessare per sostituire in panchina uno tra Stephan El Shaarawy o Carles Perez e coronare il sogno di quando era bambino e vestire finalmente la stessa maglia che per 25 anni ha indossato con onore il capitano Francesco Totti. Non ora comunque. A meno che il procuratore De Vries non voglia inserire nell'affare un altro cartellino "gratis" della sua scuderia: Jesse Lingard. Lui, per esempio, piace molto a Mou dai tempi dei Red Devils.

Intanto, i saluti della Real Sociedad sui social per il belga non lasciano adito a dubbi: “Dopo cinque anni di magia finisce così l'avventura a San Sebastian, in bocca al lupo”. Addio, insomma, ma chi per chi sa dove.