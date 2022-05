Zaniolo sospeso fra rinnovo e Milan

Roma attiva sul mercato. A Coverciano il ct Mancini rimprovera Nicolò per gli eccessi del dopo Tirana

Chiusa la stagione, Roma e Lazio si sono lanciate sul mercato. Ai giallorossi la direzione l'ha immediatamente

indicata Mourinho: "What next?". Lo Special One ha chiesto garanzie ai Friedkin e Pinto, vuole che la Roma del futuro prenda al più presto forma, iniziano sulla Repubblica Giulio Cardone e Andrea Di Carlo. Il nodo prioritario sono i rinnovi di contratto, tenuti in stand-by, per volere della proprietà, fino al termine della stagione. Per questo il gm Pinto, dopo l'incontro con l'agente di Cristante, ha in programma di definire la situazione di Mkhitaryan e Zaniolo.

Sull'armeno pochi dubbi: ha scelto l'Inter. Tutto aperto invece per Zaniolo. Il gol decisivo nella finale di Conference League ha stravolto l'umore del ragazzo, protagonista della festa giallorossa per le vie della

Capitale. Anche con quella caduta di stile nei confronti della Lazio e di Zaccagni che ieri a Coverciano è stata pesantemente censurata con duro rimprovero al giallorosso da Mancini: il ct della Nazionale non accetterà altri comportamenti fuori dalle righe da parte di Zaniolo.

Nel rapporto con la Roma, la vittoria della Conference non cambia la trattativa per il suo rinnovo: la progettualità del club non verrà stravolta. Non c'è mai stata la netta volontà di cederlo ma neanche l'intenzione di offrire cifre folli

per trattenerlo. Nei prossimi giorni, nell'incontro fissato con l'agente, si inizierà a parlare del prolungamento fino al 2027 con una base di 3,5 milioni all'anno. Dall'entourage filtra nervosismo per le tempistiche, visto che ci sono stati sondaggi di diversi club. La Juventus sembra aver rallentato il pressing, ma attenzione al Milan, pronto a regalare a Pioli un grande colpo per l'attacco: il favorito per la fascia destra rossonera in questo momento è proprio lui, ma servono non meno di 40 milioni. Possibili sviluppi, poi, per Solbakken: c'è l'accordo con l'attaccante, vanno limati dettagli e tempistiche con il Bodo.