Roma: Xhaka lontano, domani arriva Shomurodov. Villar si fa male al ginocchio

La pista che porta al centrocampista svizzero sembra sfumare, alternativa Delaney. Reynolds: "Mourinho ci motiva tutti". Antonucci ceduto al Cittadella. Spinazzola: "Punto a rientrare a novembre"

Quando questa mattina dopo l'allenamento a Carvoeiro Mourinho e i Friedkin hanno parlato sulle tribune dell'Estadio da Bela Vista, dove la Roma sta svolgendo la seconda parta della sua preparazione pre-campionato, probabilmente hanno toccato anche il tasto mercato. Positivo per quanto riguarda Shomurodov , meno per il tema Xhaka . L'uzbeko sarà presto agli ordini di Mourinho. Domattina sbarcherà a Ciampino con un volo privato. Dopo le visite mediche e la firma raggiungerà i nuovi compagni in Portogallo. La pista che porta allo svizzero si è invece raffreddata. L' Arsenal gli ha proposto il rinnovo di contratto e il giocatore, stanco di aspettare l'affondo dei giallorossi, starebbe pensando di accettare. La Roma è già al lavoro per trovare un'alternativa. Il nome nuovo è Delaney regista danese del Borussia Dortmund. Non è ancora ufficiale Vina , ma la sua maglia numero 5 è già in vendita sullo store online. Almeno questo affare non sembra in pericolo.

A proposito di centrocampisti, Mourinho può sorridere per il ritorno in gruppo di Veretout, quasi pronto ad aggregarsi ai compagni dopo i problemi fisici che hanno rallentato la sua preparazione, ma c'è apprensione per le condizioni di Villar. Lo spagnolo ha subìto una distorsione al ginocchio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore e il club sta pensando di rimandarlo nella capitale per controlli più approfonditi. Non ci sarà dunque né domani contro il Siviglia, né mercoledì prossimo, quando i giallorossi affronteranno a mezzogiorno il Belenenses, nuova amichevole ufficializzata in giornata. Prima intervista stagionale per Reynolds, che ha parlato sulle piattaforme social di New Balance. "Lavorare con Mourinho? È molto bello, motiva ogni giocatore. Fa lavorare duro tutti e di questo ne beneficia la squadra. Sono contento di lavorare con lui" ha detto l'americano. Da un terzino a un altro. Spinazzola ha ricevuto un riconoscimento nella sua Foligno. Il campione d'Europa giallorosso è stato accolto come un'eroe e ha dichiarato: "Voglio tornare a novembre". Antonucci ceduto al Cittadella a titolo definitivo.