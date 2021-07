Vina, manca l’annuncio ma la maglia è già in vendita: indosserà la numero 5

Il terzino arrivato dal Palmeiras si sta allenando a Trigoria e subito dopo torna in albergo, rispettando il protocollo casa-lavoro-casa

Matias Viña aspetta l'annuncio ufficiale del suo passaggio alla Roma e intanto rispetta la quarantena di dieci giorni imposta dal governo per chi arriva dal Brasile. L'Asl però ha accordato al club giallorosso il protocollo "casa-lavoro-casa" in modo da poter far allenare il terzino ex Palmeiras, che comunque aveva già ricevuto entrambe le dosi di vaccino. In queste ore dovrebbe arrivare l'ufficialità (i brasiliani hanno anche già acquistato il suo sostituto): chiudere la trattativa non è stato semplicissimo considerate le tante entità coinvolte (Palmeiras, Nacional Montevideo e diversi agenti). Tanto che per i tifosi temerari che desiderino acquistare una sua maglia, c'è già la possibilità sullo store online del sito della Roma: nel menù a tendina per la personalizzazione del kit home, il primo targato New Balance, c'è anche il nome di Viña. E c'è anche il numero: sarà il 5, che è stato lasciato libero dall'addio di Juan Jesus.