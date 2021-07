Reynolds: “Mourinho motiva tutti i giocatori, la squadra ne beneficia”

Il terzino: "Non vedo l'ora di vedere i tifosi allo stadio"

Bryan Reynolds protagonista di una mini-intervista social sui profili della New Balance. Il terzino americano ha risposto ad alcune domande arrivate dai tifosi.

Obiettivi della prossima stagione? "Fare ovviamente il massimo in ogni competizione, in Serie A e in Conference League. Quello che dobbiamo fare è lavorare duro".