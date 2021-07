Antonucci saluta la Roma: va al Cittadella a titolo definitivo

L'esterno offensivo dice addio ai giallorossi. Lo scorso anno la parentesi sfortunata alla Salernitana, ora cerca il rilancio

Un assist vincente per Dzeko in un Sampdoria-Roma sembrava aprire la strada a una carriera importante in giallorosso. Poi Mirko Antonucci si è perso, tra prestiti senza gloria e qualche errore di gioventù. Adesso, riporta alfredoedulla.com, ripartirà dal Cittadella, che lo prende dalla Roma a titolo definitivo. Con la sua nuova squadra cercherà di rilanciarsi. Da pochi mesi papà, Antonucci ha vissuto una stagione in ombra con la Salernitana, non riuscendo quasi mai a vedere il campo. Ora la nuova occasione di conquistare la Serie A con il club veneto. Si chiude definitivamente la sua parentesi alla Roma, con cui aveva fatto tutte le giovanili fino a esordire in Serie A e Champions League.