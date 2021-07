Villar, infortunio in Portogallo: distorsione al ginocchio sinistro

Stop dello spagnolo, che si è fermato in allenamento: una brutta notizia per Mourinho

Gonzalo Villar si ferma. E per la Roma è una brutta notizia. Il centrocampista spagnolo durante l'allenamento di ieri nel ritiro in Portogallo si è infortunato: la diagnosi è di trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro, che l'ha costretto a saltare le sedute di oggi e a restare nel resort nel quale i giallorossi stanno trascorrendo la seconda fase di ritiro. Salterà sicuramente i prossimi impegni e la Roma deciderà se farlo rientrare in anticipo in Italia. Per Mourinho è un altro colpo dopo l'infortunio di Spinazzola, anche perché proprio a centrocampo la Roma aspetta un nuovo acquisto. Il preferito è Xhaka, con cui però c'è ancora una situazione di stallo con l'Arsenal che potrebbe spingere i Gunners addirittura a offrirgli il rinnovo. Per questo i giallorossi potrebbero virare su Delaney del Borussia Dortmund.