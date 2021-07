Xhaka, ora l’Arsenal prepara il rinnovo. Delaney l’alternativa della Roma

I Gunners alla fine potrebbero anche decidere di non cederlo e di tenerlo con una nuova proposta

E se alla fine rinnovasse con l'Arsenal? È difficile pensarlo, visto che Xhaka si è promesso alla Roma e a Mourinho. Eppure in Inghilterra - secondo The Athletic - i Gunners starebbero pensando di offrire un nuovo contratto allo svizzero visto che secondo la dirigenza, i giallorossi non ha presentato un'offerta adeguata. Quello attuale scade nel 2023 ma se l'operazione non si riuscisse a sbloccare, allora l'Arsenal potrebbe davvero presentare sul tavolo di Xhaka una nuova proposta per continuare insieme. Attualmente il centrocampista si sta allenando da solo (è ancora in vacanza dopo gli Europei, in cui è stato tra i protagonisti con la sua Svizzera) ma nei prossimi giorni quando si dovrà unire al resto del gruppo tutto sarà più chiaro. La Roma, che però non molla la presa, pensa necessariamente a un'alternativa: secondo il The Telegraph un nome è quello di Delaney, centrocampista danese classe 1991 che gioca al Borussia Dortmund.