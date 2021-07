Ritiro Roma, quinto giorno in Portogallo: al via la seduta mattutina

Continua la preparazione in Portogallo. Domani alle 18.30 l'amichevole col Siviglia

Mai fermarsi. Dal ritiro in Portogallo la Roma continua senza sosta la marcia di avvicinamento alla stagione 2021-22, che partirà ufficialmente il 19 agosto con il primo match di Conference League. A Carvoeiro questa mattina comincia il quinto giorno di allenamenti. Mourinho, in attesa del colpo Xhaka e pronto ad abbracciare il nuovo acquisto Shomurodov (martedì potrebbe raggiungere la squadra in Portogallo), lavora sulla parte atletica e su quella tattica e prepara i suoi in vista dell'amichevole di domani con il Siviglia, in programma domani alle 18.30. Da verificare le condizioni di Veretout, ancora in attesa di giocare i primi minuti agli ordini del nuovo tecnico, frenato dai problemi fisici che si trascina dalla scorsa stagione.