Belenenses-Roma il 4 agosto alle 12: l’ufficialità del club

I giallorossi scenderanno in campo in mattinata: prima il 31 contro il Siviglia

Mancava l'ufficialità, che oggi ha dato la Roma. Lo "spazio" vuoto nel calendario è stato riempito dal Belenenses: l'amichevole contro i portoghesi è in programma mercoledì 4 agosto alle 12 italiane (le 11 locali) allo Estadio Municipal da Bela Vista, a Parchal, in Algarve. Sarà il settimo test in calendario, dopo quelli già disputati con Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen e Porto, e quello in programma sabato 31 con il Siviglia.