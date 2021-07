Shomurodov domani mattina a Roma. Poi visite e Trigoria per test e firma

L'attaccante uzbeko sarà domani mattina nella capitale

Domani è il giorno di Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko - come appreso dalla redazione di Forzaroma.info - arriverà in mattinata a Roma per poi sottoporsi alle visite mediche e poi spostarsi aTrigoriaper la firma sul contratto e i primi test atletici. Sarà il terzo acquisto del mercato giallorosso dopo quelli di Rui Patricio (già in Portogallo con la squadra) e Vina, che invece si sta allenando a Trigoria (oggi secondo giorno). Lui però potrebbe raggiungere la squadra in Portogallo per gli ultimi giorni di ritiro. Le cifre dell'affare: prestito a 2,5 milioni più obbligo di riscatto a 17,5 più una percentuale sulla futura rivendita (intorno al 10%). Potrà giocare insieme a Dzeko oppure anche esterno a sinistra nel 4-2-3-1. Appena ha saputo dell'interesse della Roma e di Mourinho, suo grande idolo, ha dato subito il suo ok: la trattativa tra i giallorossi e il Genoa è stata piuttosto rapida e già domani Shomurodov sarà a Roma per cominciare la sua avventura.